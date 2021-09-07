Отец бывшего алтайского депутата избежал наказания за коррупцию

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор Трепакову 23 августа, пишет «Банкфакс». Его признали виновным в даче взятки и назначили штраф 100 тыс. рублей, но в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освободили от наказания.

Прокуратура же считает, что Трепакова нужно приговорить к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей, а также изменить квалификацию с ч. 1 (дача взятки должностному лицу) на ч. 3 (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Обвинение уже внесло апелляционное представление.

Напомним, главу «Строй-Мастера» обвиняли в даче взятки в 40 тыс. рублей инспектору ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор при Государственной инспекции Алтайского края) Сергею Вернигоре за акт проверки газового объекта.

В ходе следствия Александр Трепаков отрицал свою вину. С июля 2020 года дело рассматривал Центральный районный суд Барнаула — прошло 20 заседаний. Рассмотрение приостанавливали из-за тяжелой болезни обвиняемого.

«Никакой взятки не было. Не было даже основания для нее. А уголовное преследование — попытка отстранить крупную компанию с рынка госзаказа», — так глава «Строй-Мастера» отвечал на оценку дела.

18 августа суд вынес приговор экс-представителю губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелле Штань. Она получила условный срок за мошенничество.

Также условкой отделалась бывший зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова по делу о превышении должностных полномочий.