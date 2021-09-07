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Происшествия

Отец бывшего алтайского депутата избежал наказания за коррупцию

Экс-директор компании «Строй-Мастер» Александр Трепаков, отец бывшего депутата АКЗС Романа Трепакова, избежал наказания за дачу взятки. Основанием стало истечение сроков давности преступления.

Александр Трепаков.
Александр Трепаков.
Фото из личного архива А.Трепакова.

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор Трепакову 23 августа, пишет «Банкфакс». Его признали виновным в даче взятки и назначили штраф 100 тыс. рублей, но в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освободили от наказания.

Прокуратура же считает, что Трепакова нужно приговорить к четырем годам условно и штрафу в 1 млн рублей, а также изменить квалификацию с ч. 1 (дача взятки должностному лицу) на ч. 3 (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Обвинение уже внесло апелляционное представление.

Напомним, главу «Строй-Мастера» обвиняли в даче взятки в 40 тыс. рублей инспектору ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор при Государственной инспекции Алтайского края) Сергею Вернигоре за акт проверки газового объекта.

В ходе следствия Александр Трепаков отрицал свою вину. С июля 2020 года дело рассматривал Центральный районный суд Барнаула — прошло 20 заседаний. Рассмотрение приостанавливали из-за тяжелой болезни обвиняемого.

«Никакой взятки не было. Не было даже основания для нее. А уголовное преследование — попытка отстранить крупную компанию с рынка госзаказа», — так глава «Строй-Мастера» отвечал на оценку дела.

18 августа суд вынес приговор экс-представителю губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелле Штань. Она получила условный срок за мошенничество.

Также условкой отделалась бывший зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова по делу о превышении должностных полномочий.

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