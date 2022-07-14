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Происшествия

Отлетевшая от грузовика запчасть искалечила девушке лицо на алтайской трассе

8 июля на трассе в Алтайском крае в 10 км от села Троицкое произошла авария — в машину от впереди шедшего грузовика отлетел огромный кусок запчасти и врезался в лобовое стекло. В результате пострадала девушка.

В автомобиль на алтайской трассе прилетел кусок запчасти грузовика
В автомобиль на алтайской трассе прилетел кусок запчасти грузовика
Инцидент Новосибирск

О произошедшем сообщает Инцидент Новосибирск.

По словам подписчицы, от встречной фуры отлетел фрагмент тормозного диска.

«Девушка теперь с огромным шрамом на все лицо (разорвана щека, губа, ожог на лице, сложный перелом руки, ожог бёдра). Камеры на трассе в этот день не работали. Со слов ГИБДД они обновлялись, причём ВСЕ одновременно, по всему Алтайскому краю. К сожалению, мы не запомнили, как выглядит фура, а уж тем более ее номер. Никто не ожидал, что от неё что-то отлетит», — рассказала она.

Пострадавшие просят откликнуться людей, у которых есть запись с видеорегистратора, чтобы опознать фуру.

Ранее в Табунском районе перевернулся автомобиль, пострадали четыре человека — водитель и трое пассажиров-детей.

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