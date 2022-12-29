Оторвало два пальца 11-летнему мальчику при запуске петарды

Происшествие случилось в Марий Эл.

Во время запуска петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца левой руки, сообщается региональный СКР.

Ребенка госпитализировали, но врачам удалось восстановить только одну фалангу, пишет Газета.Ru.

Правоохранители организовали проверку и выясняют, кто приобрел петарду и нарушались ли требования безопасности при ее использовании.

Ранее на холодильник россиянки в Новый год прилетела военная ракета.

Между тем в новогоднюю ночь россиян раздражают взрывы петард и фейерверков.