29 декабря
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Происшествия

Оторвало два пальца 11-летнему мальчику при запуске петарды

Ребенок получил травмы после запуска петарды.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Происшествие случилось в Марий Эл.

Во время запуска петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца левой руки, сообщается региональный СКР.

Ребенка госпитализировали, но врачам удалось восстановить только одну фалангу, пишет Газета.Ru.

Правоохранители организовали проверку и выясняют, кто приобрел петарду и нарушались ли требования безопасности при ее использовании.

Ранее на холодильник россиянки в Новый год прилетела военная ракета.

Между тем в новогоднюю ночь россиян раздражают взрывы петард и фейерверков.

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