Оторвало головы мужчинам, отрывавшимся от погони ГИБДД

Массивной веткой содрало крышу машины, ее сильно деформировало. Обоих мужчин зажало железом в салоне, они получили смертельные травмы — им срезало головы.
Перед этим ЧП мужчины проводили время в барах. После чего направились к автомобилю, но на шаткую походку водителя обратили внимание патрульные ГИБДД. На предупреждение полицейских друзья не обратили внимания и уехали.
Началась погоня патрульной машины ГИБДД.
Пистолет и наручники
У тела водителя лежал пистолет Макарова, на поясе была закреплена кобура, на связке был ключ от наручников. На место выехали следователи. Пистолет отправили на экспертизу.
Возможно, мужчина достал его, чтобы выстрелить в патрульную машину.
Ранее лопасть вертолета срезала голову парню на глазах у семьи.