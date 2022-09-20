Оторвало головы мужчинам, отрывавшимся от погони ГИБДД

Водитель Mitsubishi Lancer пытался скрыться от преследования инспекторов ГИБДД в Перми, не вписался в поворот и на большой скорости врезался в дерево, пишет 59.ru.

Массивной веткой содрало крышу машины, ее сильно деформировало. Обоих мужчин зажало железом в салоне, они получили смертельные травмы — им срезало головы.

Перед этим ЧП мужчины проводили время в барах. После чего направились к автомобилю, но на шаткую походку водителя обратили внимание патрульные ГИБДД. На предупреждение полицейских друзья не обратили внимания и уехали.

Началась погоня патрульной машины ГИБДД.

Пистолет и наручники

У тела водителя лежал пистолет Макарова, на поясе была закреплена кобура, на связке был ключ от наручников. На место выехали следователи. Пистолет отправили на экспертизу.

Возможно, мужчина достал его, чтобы выстрелить в патрульную машину.

Ранее лопасть вертолета срезала голову парню на глазах у семьи.