21 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Оторвало головы мужчинам, отрывавшимся от погони ГИБДД

Водитель Mitsubishi Lancer пытался скрыться от преследования инспекторов ГИБДД в Перми, не вписался в поворот и на большой скорости врезался в дерево, пишет 59.ru.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Массивной веткой содрало крышу машины, ее сильно деформировало. Обоих мужчин зажало железом в салоне, они получили смертельные травмы — им срезало головы.

Перед этим ЧП мужчины проводили время в барах. После чего направились к автомобилю, но на шаткую походку водителя обратили внимание патрульные ГИБДД. На предупреждение полицейских друзья не обратили внимания и уехали.

Началась погоня патрульной машины ГИБДД.

Пистолет и наручники

У тела водителя лежал пистолет Макарова, на поясе была закреплена кобура, на связке был ключ от наручников. На место выехали следователи. Пистолет отправили на экспертизу.

Возможно, мужчина достал его, чтобы выстрелить в патрульную машину.

Ранее лопасть вертолета срезала голову парню на глазах у семьи.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость