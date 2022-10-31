Паромом доставят в Россию тела погибших в давке в Сеуле россиянок

Девушки погибли в давке на праздновании Хеллоуина.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле.
Погибли 153 человека, пострадали 150 человек.
Тела четырех россиянок, погибших в Сеуле, доставят на Родину паромом через Приморский край, сообщает ТАСС.
Девушки погибли в давке на праздновании Хеллоуина.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле.
Погибли 153 человека, пострадали 150 человек.
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