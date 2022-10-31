31 октября
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Происшествия

Паромом доставят в Россию тела погибших в давке в Сеуле россиянок

Тела четырех россиянок, погибших в Сеуле, доставят на Родину паромом через Приморский край, сообщает ТАСС.

Давка в центре Сеула
Давка в центре Сеула
Скриншот YouTube

Девушки погибли в давке на праздновании Хеллоуина.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле.

Погибли 153 человека, пострадали 150 человек.

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