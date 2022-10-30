Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле

Владимир Путин выразил искренние соболезнования «в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле».
Это трагедия коснулась как жителей Южной Кореи, так и России — четыре российские гражданки погибли в давке в центре города, сообщает ТАСС.
Также президент РФ попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее смертельная давка произошла на праздновании Хэллоуина в центре Сеула (Южная Корея). Погибло 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии.