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Жизнь

Владимир Путин выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей в давке в Сеуле. Текст письма опубликовали на сайте Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Давка в центре Сеула
Давка в центре Сеула
Скриншот YouTube

Владимир Путин выразил искренние соболезнования «в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле».

Это трагедия коснулась как жителей Южной Кореи, так и России — четыре российские гражданки погибли в давке в центре города, сообщает ТАСС.

Также президент РФ попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. А также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее смертельная давка произошла на праздновании Хэллоуина в центре Сеула (Южная Корея). Погибло 151 человек, пострадали порядка 82, из них 19 госпитализировали в тяжелом состоянии.

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