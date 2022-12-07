Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком в Барнауле

ДТП произошло на пр. Космонавтов, 6в. Водитель автобуса Hyundai County развернулся вне перекрестка и допустил столкнулся с большегрузом Howo, который двигался в попутном направлении. В результате пострадали два человека.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка в связи с травмированием пассажиров маршрутного автобуса. Также контролируется ход принятия процессуального решения», — отметили в прокуратуре.
Ранее ДТП с маршруткой и «Газелью» произошло в Барнауле.
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