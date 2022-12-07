7 декабря
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Происшествия

Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с грузовиком в Барнауле

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Барнауле 5 декабря, пострадали два человека, передают в прокуратуре Алтайского края.

Автобус 120-го маршрута
Автобус 120-го маршрута
fotobus.msk.ru

ДТП произошло на пр. Космонавтов, 6в. Водитель автобуса Hyundai County развернулся вне перекрестка и допустил столкнулся с большегрузом Howo, который двигался в попутном направлении. В результате пострадали два человека.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка в связи с травмированием пассажиров маршрутного автобуса. Также контролируется ход принятия процессуального решения», — отметили в прокуратуре.

Ранее ДТП с маршруткой и «Газелью» произошло в Барнауле.

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