29 ноября
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Происшествия

Пенсионер из Барнаула передал мошенникам 100 тыс. рублей в газете

Пенсионер из Барнаула попался на популярную уловку «Папа, я попала в аварию». Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Известно, что дедушке позвонили, и неизвестный голос девушки произнес: «Папа, я попала в аварию».

После этого трубку взял неизвестный мужчина, который представился следователем. Он заявил, что водитель автомобиля в результате ДТП получила телесные повреждения и готова все простить, если ей заплатят 200 тыс. рублей.

Пенсионер растерялся и сказал, что у него есть только 100 тыс. рублей.

Мошенник приказал мужчине завернуть деньги в газету и передать их через ограду "курьеру". Позже он понял, что попался в руки мошенников и обратился в полицию. Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что молодая мать с послеродовой депрессией избила новорожденную дочь.

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