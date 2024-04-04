4 апреля
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Происшествия

Пенсионер с игрушечным автоматом наперевес пришел в администрацию президента РФ

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСО) задержали пенсионера.

Кортеж Путина.
Кортеж Путина.
kremlin.ru

Мужчина пришел с игрушечным автоматом в здание администрации президента РФ, сообщает Telegram-канал Baza.

Он с черным автоматом вошел в тамбур здания, но его заблокировали силовики между двух дверей.

Прибывшие на место полицейские доставили его в отдел внутренних дел. Там установили личность задержанного. Пенсионеру 69 лет, а оружие при нем оказалось детской игрушкой.

Мужчина рассказал полиции, что 15 лет добивается встречи с президентом. Но в этот раз он также хотел попасть на личный прием для обсуждения злободневных вопросов, указывает Газета.Ru. Пенсионера увезли в психиатрическую больницу.

Ранее сообщения о покушении на Путина прокомментировал представитель Кремля. Выяснилось, что "факты", изложенные в британском таблоиде, не соответствуют действительности.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС рассказал, что у него нет двойников и он отказался их использовать. Журналист просил прокомментировать одну из распространенных конспирологических теорий, согласно которой у президента есть по меньшей мере восемь двойников под кодовыми именами «Удмурт», «Банкетный», «Говорун» и другими.

Путин тогда говорил, что предложения использовать двойника действительно поступали к нему в начале 2000-х годов.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом» — сказал Владимир Путин.

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