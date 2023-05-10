10 мая
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Происшествия

Пенсионерка доверилась приятному мужскому голосу и потеряла крупную сумму в Алтайском крае

Пенсионерка из села Стан-Бехтемир Бийского района доверилась мошенникам и потеряла 350 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

Приятный мужской голос по телефону убедил женщину, что ей звонит представитель крупного банка с целью перепроверить информацию.

Аферист сообщил, что от имени пенсионерки якобы поступило заявление на смену номера, привязанного к карте, и на оформление крупного кредита.

Сельчанка ответила, что не делала этого. Однако мужчина заверил, что для защиты от мошенников нужно скачать специальное приложение и действовать по инструкции.

Женщина последовала совету, и с ее счета пропали почти 350 тыс. рублей не только личных, но и кредитных средств.

Пенсионерка обратилась в полицию, возбудили уголовное дело.

Ранее известный российский певец перевел в "фонд мошенников" один миллион рублей.

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