Пенсионерка доверилась приятному мужскому голосу и потеряла крупную сумму в Алтайском крае

Приятный мужской голос по телефону убедил женщину, что ей звонит представитель крупного банка с целью перепроверить информацию.
Аферист сообщил, что от имени пенсионерки якобы поступило заявление на смену номера, привязанного к карте, и на оформление крупного кредита.
Сельчанка ответила, что не делала этого. Однако мужчина заверил, что для защиты от мошенников нужно скачать специальное приложение и действовать по инструкции.
Женщина последовала совету, и с ее счета пропали почти 350 тыс. рублей не только личных, но и кредитных средств.
Пенсионерка обратилась в полицию, возбудили уголовное дело.
Ранее известный российский певец перевел в "фонд мошенников" один миллион рублей.