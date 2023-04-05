Пенсионерка из Алтайского края стала жертвой «экстрасенса»

72-летняя жительница Бийска решила обратиться к потусторонним силам, чтобы решить свои проблемы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина нашла объявление о магических услугах в соцсети. В качестве экстрасенса она выбрала якобы финалистку одного из популярных российских шоу.

За работу «колдунья» попросила предоплату — 10 тыс. рублей. Пенсионерка перевела деньги на указанный счет, после чего экстрасенс заблокировала ее и больше не выходила на связь.

Бийчанка поняла, что стала жертвой мошенников, которые создали фейковый аккаунт и зарабатывают на доверчивых людях. Она заявила в полицию.

Правоохранители просят жителей края быть бдительными при общении с неизвестными. Мошенники часто выдают себя за других людей. А прежде, чем переводить сбережения, стоит тщательно все обдумать.

Ранее бдительный таксист помог пенсионерке сохранить накопления в Алтайском крае.