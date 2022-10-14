14 октября
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Происшествия

Пенсионеров поймали за кражу в сибирском супермаркете

В Новосибирске за одни сутки на краже продуктов поймали четырех пенсионеров, пишет «КП-Новосибирск».

Женщина в наручниках.
Женщина в наручниках.
СС0

Ранее двух пенсионеров уже ловили на воровстве, а один даже успел задолжать супермаркету несколько тыс. рублей.

В одном из супермаркетов 73-летняя женщина пыталась похитить рыбные консервы и колбасу на сумму в 585 рублей. Однако, когда она пыталась уйти из магазина — ее остановил охранник. Пенсионерке пришлось оплатить стоимость товаров, после чего ее отпустили.

Также в другой торговой точке задержали пожилую женщину. Она пытались украсть кусок мяса и баночку икры.

В другом магазине на краже растворимого кофе и хлеба поймали 70-летнего мужчину. Он нанес ущерб на сумму более 6 тыс. рублей. Пойманный в очередной раз с поличным, он был передан сотрудникам полиции.

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