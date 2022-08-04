Пензенскую учительницу осудили за распространение фейков про российскую армию

Следователи выяснили, что во время проведения урока учительница, вопреки должностной инструкции, использовала класс как место проведения политической агитации, выражая негативную оценку российской специальной военной операции на Украине.
В частности, она озвучила полученные ею из неустановленных зарубежных источников ложные данные о якобы совершенных действиях российских военнослужащих в соседнем государстве начиная с 2014 года.
Свои размышления женщина адресовала ученикам «осознавая, что последние в силу своего несовершеннолетнего возраста и доведения до них в виде утверждения, воспримут эту информацию как достоверную».
Подсудимая признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, три года ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.