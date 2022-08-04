4 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пензенскую учительницу осудили за распространение фейков про российскую армию

Педагог пензенского Училища олимпийского резерва осуждена за публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Пензы.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Следователи выяснили, что во время проведения урока учительница, вопреки должностной инструкции, использовала класс как место проведения политической агитации, выражая негативную оценку российской специальной военной операции на Украине.

В частности, она озвучила полученные ею из неустановленных зарубежных источников ложные данные о якобы совершенных действиях российских военнослужащих в соседнем государстве начиная с 2014 года.

Свои размышления женщина адресовала ученикам «осознавая, что последние в силу своего несовершеннолетнего возраста и доведения до них в виде утверждения, воспримут эту информацию как достоверную».

Подсудимая признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, три года ей запрещено заниматься педагогической деятельностью.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость