Первый протокол за распространение фейковых новостей выписали за пост о митинге

В Архангельске на выступающую против строительства мусорного полигона активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение недостоверной информации. Это первый случай, когда в России применили закон о фейковых новостях, пишет «Медиазона».

Что сделала активистка?

26 марта Калинина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» анонс митинга, запланированного на 7 апреля. Полицейские посчитали, что Калинина знала, что мероприятие «не согласовано и не может быть проведено, значит, это недостоверная информация», передает архангельский сайт 29.ru.

Мероприятие все-таки состоялось и повлекло «массовое нарушение общественного порядка», написано в протоколе. Его составили на выходе из суда, в котором Калинина оспорила отказ депутатов проводить референдум о запрете ввоза мусора из других регионов.

Против чего протестуют?

С августа 2018 года жители Поморья выступают против строительства полигона рядом со станцией Шиес в Архангельской области, куда планируют ежегодно ввозить около 500 тыс. тонн отходов в течение 20 лет, в первую очередь из Москвы. Это место было выбрано из-за близости к железной дороге, чтобы перевозить отходы в виде спрессованных брикетов.

На сколько могут оштрафовать за фейк?

Напомним, закон о фейковых новостях действует с марта 2019 года. За распространение недостоверных данных, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, штраф для граждан составляет от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.