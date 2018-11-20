ПФР пригласил умершую пенсионерку за пособием на собственное погребение

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил умершей пенсионерке из Самары Елене Васиной явиться за социальным пособием на собственное погребение, рассказал в соцсетях зять женщины Николай Балыков.

Его теща скончалась в мае, а письмо из ПФР пришло в ноябре. В тексте сказано, что для получения пособия в размере 139 рублей и шести копеек нужно подойти в клиентскую службу районного управления ПФР. При себе женщине велели иметь паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.

«Подобное хамство является полным беспределом», — возмутился Балыков.

Балыков сообщил о том, что не планирует выяснять, почему ПФР попросил покойную женщину прийти за доплатой на пособие, пишет ura.ru. «Не выяснили. И желания такого нет. Только в себя все пришли от смерти родственника», — сказал он.

В клиентской группе управления Пенсионной службы России в Октябрьском и Советском районе Самары, откуда пришло уведомление, не чувствуют за собой никакой вины.

«Кто получал пособие на погребение, тот и должен получать доплату», — пояснила сотрудница клиентской группы. На вопрос о том, как покойная женщина могла прийти за пособием на погребение, сотрудница ПФР ответила нервно: «Мужчина, ну произошла ошибка. Отчество не то написали, бывает».