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Происшествия

По делу о мошенничестве с закупкой масок и респираторов на 90 млн рублей накажут экс-главу регионального минздрава

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий для медучреждений Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус. Маска. Пандемия.
Коронавирус. Маска. Пандемия.
unsplash.com

По данным следствия, «с апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области», — говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

«С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева», — уточняется в релизе.

Фигурантами уголовного дела являются шесть человек, в том числе экс-глава областного Минздрава.

Вину в полном объеме они не признали.

Объем уголовного дела насчитывает 63 тома. Оперативное сопровождение по нему осуществляли сотрудники областных управлений ФСБ и МВД.

Ранее в Омской области главу минздрава отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными.

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