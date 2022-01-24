По делу о мошенничестве с закупкой масок и респираторов на 90 млн рублей накажут экс-главу регионального минздрава

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионной закупке фальсифицированных медицинских изделий для медучреждений Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, «с апреля по октябрь 2020 года сын бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой и действующие с ним в составе организованной группы лица похитили более 90 млн рублей путем обмана, осуществляя сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских масок и респираторов в учреждения здравоохранения Иркутской области», — говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

«С июня 2020 года в совершении данных преступлений также начала принимать участие в то время исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева», — уточняется в релизе.

Фигурантами уголовного дела являются шесть человек, в том числе экс-глава областного Минздрава.

Вину в полном объеме они не признали.

Объем уголовного дела насчитывает 63 тома. Оперативное сопровождение по нему осуществляли сотрудники областных управлений ФСБ и МВД.

Ранее в Омской области главу минздрава отправили в отставку после скандала с ковидными тяжелобольными.