Почти 20 минут пытался диспетчер докричаться до пилотов российского самолета

Пилоты во время полета сняли наушники, выключили громкую связь и 20 минут не слышали пытавшегося докричаться до них диспетчера, пишет Telegram -канал «Авиаторщина».

Борт выполнял рейс Санкт-Петербург — Волгоград. Авиакомпания — «Победа».

На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа, указывает Lenta.ru.

На подлете к столице на связь с пилотами вышел диспетчер Москва-Контроль, но не получил ответа. Они отреагировали лишь спустя 20 минут. Дальнейший полет прошел в штатном режиме.

Комиссия Росавиации начала расследование инцидента.

Командир воздушного судна (КВС) объяснил потерю радиосвязи невнимательностью, взял на себя вину и попросил не наказывать второго пилота.

В сибирском аэропорту пассажир сообщил о бомбе в грузовом отсеке самолета.

Командир воздушного судна (КВС) принял решение о повторном досмотре пассажиров и багажа.

На тот момент на рейс зарегистрировались 93 пассажира.

Сотрудники аэропортовых служб провели дополнительный досмотр. После чего вылет лайнера состоялся.

Задержка составила более трех часов.

Самолет выполняет рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток.

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