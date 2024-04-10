Почти 20 минут пытался диспетчер докричаться до пилотов российского самолета

Борт выполнял рейс Санкт-Петербург — Волгоград. Авиакомпания — «Победа».
На борту находилось 189 пассажиров и 6 членов экипажа, указывает Lenta.ru.
На подлете к столице на связь с пилотами вышел диспетчер Москва-Контроль, но не получил ответа. Они отреагировали лишь спустя 20 минут. Дальнейший полет прошел в штатном режиме.
Комиссия Росавиации начала расследование инцидента.
Командир воздушного судна (КВС) объяснил потерю радиосвязи невнимательностью, взял на себя вину и попросил не наказывать второго пилота.
В сибирском аэропорту пассажир сообщил о бомбе в грузовом отсеке самолета.
Командир воздушного судна (КВС) принял решение о повторном досмотре пассажиров и багажа.
На тот момент на рейс зарегистрировались 93 пассажира.
Сотрудники аэропортовых служб провели дополнительный досмотр. После чего вылет лайнера состоялся.
Задержка составила более трех часов.
Самолет выполняет рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток.
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