29 февраля
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Происшествия

При посадке в сибирском аэропорту у самолета едва не оторвало дверь

В Норильске дверь самолета чуть не оторвало ветром после посадки борта.

В самолете.
В самолете.
СС0

Воздушное судно авиаперевозчика «Нордстар» выполнял рейс Новосибирск — Норильск, сообщает Shot.

После посадки — когда бортпроводники открыли самолет — подул ветер. Сильный порыв чуть не сорвал дверь воздушного судна.

Оказался поврежден гидравлический демпфер. Воздушный борт отстранили от полетов на один день, указывает Газета.Ru.

Между тем резко выросло число столкновений самолетов с птицами в России. Также самолет российской авиакомпании при посадке раздавил лису.

В зоне ответственности аэропортов самолеты авиакомпаний нередко сталкиваются с птицами. Однако участились случаи, когда на взлетно-посадочных полосах появляются животные.

Любой такой инцидент может повлиять на безопасность полета и привести к повреждению воздушных судов.

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