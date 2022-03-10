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Происшествия

Под Барнаулом перевернулся прицеп с гречкой. Крупа рассыпалась и парализовала движение

В Первомайском районе Алтайского края вечером 9 марта произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего гречку, сообщает «В курсе 22» .

Под Барнаулом перевернулся прицеп с гречкой.
Под Барнаулом перевернулся прицеп с гречкой.
t.me/vkurse22.

От удара перевернулся прицеп, крупа просыпалась на проезжую часть и временно парализовала движение по одной из полос.

Как уточнили в региональной ГИБДД, авария произошла в 17:30 на 2 км автомобильной дороги «Подъезд к городу Барнаулу».

«Виновником ДТП стал 51-летний водитель „КамАЗа“ с прицепом. Двигаясь со стороны краевого центра в направлении Новосибирска, он не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего столкнулся с другим грузовым автомобилем — Nissan Atlas. Произошло опрокидывание прицепа», — рассказали в ведомстве.

Медпомощь участникам ДТП не понадобилась.

Ранее в Бийске водитель «КамАЗа», перевозивший гречку, не вписался в поворот и перевернулся, рассыпав весь груз.

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