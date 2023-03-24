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Происшествия

Под трубопроводом «Северный поток-2» обнаружили странный объект. Готовится спецоперация

Под трубопроводом «Северный поток-2» обнаружили странный объект, сообщает Daily Mail.

Утечка газа на "Северном потоке".
Утечка газа на "Северном потоке".
vk.com/roscosmos

Власти Дании решили поднять объект на поверхность, чтобы выяснить его происхождение. Операция будет проходить при содействии датского Минобороны, указывает Газета.Ru.

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора «Северного потока» — компанию Nord Stream 2 AG — принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом, сообщает РИА Новости.

Высота предмета составляет 40 см, диаметр — 10 сантиметров, сообщает РБК. Возможно, это дымовой буй — используется кораблями для подачи сигнала бедствия.

Ранее на закрытой территории бывшего военного порта нашли яхту, связанную со взрывами на «Северных потоках». Яхта пришвартована на закрытой территории бывшего военного порта. База используется для зимней стоянки парусных кораблей.

Следователи во время обыска на яхте изъяли бортовую электронику. На судне обнаружены следы взрывчатых веществ.

Также неопознанные темные корабли находились незадолго до взрывов на «Северных потоках». Два «темных корабля», каждый длиной от 95 до 130 м, прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока — 2», следует из результатов исследования компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных.

Что произошло

27 сентября Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

В атмосферу выброшено до 400 тыс. тонн метана.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом международного терроризма аварии на «Северных потоках». Он также рассказал, можно ли отремонтировать «Северные потоки».

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