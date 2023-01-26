Глава Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Путиным после начала СВО

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варнинг заявил, что общался с Владимиром Путиным в Москве после начала спецоперации. Об этом он сообщил в интервью газете Zeit .

По словам Варнинга, на немецком языке он спросил Путина о целях СВО.

Глава Nord Stream 2 сказал Путину, что разговор идет о Донецке и Луганске, «в то же время войска у Киева».

«Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — спросил Маттиас Варнинг.

Это государственная тайна, сказал Путин. Уточняется, что президент предложил Варнингу с семьей переехать в Москву. Но он отказался.

Ранее Газпром исследовал места взрывов на Северных потоках.