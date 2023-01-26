Глава Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Путиным после начала СВО

По словам Варнинга, на немецком языке он спросил Путина о целях СВО.
Глава Nord Stream 2 сказал Путину, что разговор идет о Донецке и Луганске, «в то же время войска у Киева».
«Как это согласуется? Вам нужна Одесса или Харьков или вся Украина, или даже больше?» — спросил Маттиас Варнинг.
Это государственная тайна, сказал Путин. Уточняется, что президент предложил Варнингу с семьей переехать в Москву. Но он отказался.
Ранее Газпром исследовал места взрывов на Северных потоках.
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