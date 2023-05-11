Подозреваемый в убийстве жителя Новосибирска может находиться в Алтайском крае

Как сообщает ведомство, убийство произошло в январе 2023 года в Первомайском районе Новосибирска.
Убили 33-летнего местного жителя. СМИ ранее сообщали, что его обнаружили застреленным в своей машине.
У следствия есть фотография мужчины, возможно причастного к преступлению. Правоохранители считают, что он может скрываться на территории Алтайского края.
Тех, кому что-либо известно о гражданине и его местоположении, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-913-948-22-81, 8-913-921-04-05.
Ранее сибирячка заказала убийство детей, чтобы не делить с ними жилье.