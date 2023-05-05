Сибирячка заказала убийство детей, чтобы не делить с ними жилье

Пожилая женщина проживала в квартире вместе с 49-летней дочерью. В какой-то момент она решила продать жилье, но дочь категорически выступила против.
Пенсионерка задумала убить родственницу, чтобы она не мешала продаже. А заодно и 45-летнего сына, чтобы тот не вступил в наследство.
Для этого злоумышленница обратилась к знакомому с просьбой найти киллера. За работу полагалось 80 тыс. рублей.
Однако удивленный просьбой женщины товарищ обратился в полицию.
Правоохранители провели целую операцию, разыграв подставное убийство и в качестве доказательств принеся на место встречи личные вещи дочери.
Мать задержали при передаче денег. Возбудили уголовное дело.
Ранее жительница Барнаула наняла киллера для убийства невестки, но наткнулась на оперативника.