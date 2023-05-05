5 мая
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Происшествия

Сибирячка заказала убийство детей, чтобы не делить с ними жилье

67-летняя жительница Красноярска решила решила убрать своих взрослых детей, чтобы они не имели права распоряжаться жильем, сообщает ГУ МВД по региону.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
unsplash.com

Пожилая женщина проживала в квартире вместе с 49-летней дочерью. В какой-то момент она решила продать жилье, но дочь категорически выступила против.

Пенсионерка задумала убить родственницу, чтобы она не мешала продаже. А заодно и 45-летнего сына, чтобы тот не вступил в наследство.

Для этого злоумышленница обратилась к знакомому с просьбой найти киллера. За работу полагалось 80 тыс. рублей.

Однако удивленный просьбой женщины товарищ обратился в полицию.

Правоохранители провели целую операцию, разыграв подставное убийство и в качестве доказательств принеся на место встречи личные вещи дочери.

Мать задержали при передаче денег. Возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула наняла киллера для убийства невестки, но наткнулась на оперативника.

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