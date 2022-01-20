Подозрительный незнакомец преследовал женщину в Барнауле

Жители Барнаула сообщили о подозрительном неизвестном на улице. Они полагают, что это может быть тот же человек, что приставал к прохожим на ул. Георгия Исакова.

Новую историю рассказали в группе квартала «Лазурный». По словам автора сообщения, инцидент произошел 17 января на ул. Власихинская, 83.

Женщина вышла из квартиры и заметила мужчину, который стоял у лифта, отвернувшись лицом в угол. Ей показалось это подозрительным. Она пошла вниз по лестнице, а незнакомец последовал за ней.

«По лестнице поднимался мальчик, мужчина остановился, но когда мальчик зашел в квартиру, мужчина резко побежал вниз за мамой. Она успела выбежать из подъезда и подойти к мужчине у подъезда, чтобы дать понять, что она не одна. Тот тип вышел из подъезда, увидел это и под балконами убежал в сторону „Ленты“», — говорится в сообщении.

По описанию мужчине на вид 25 лет, не русский, невысокий, худой, одет был в черное.

Люди считают, что он похож на пристававшего к прохожим в тот же день на ул. Георгия Исакова.

Историей уже занялась полиция. Они изучат записи с камер видеонаблюдения в доме.

Ранее в Барнауле возле заброшенной проходной Алтайского моторного завода обнаружили труп мужчины.