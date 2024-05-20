Подросток из Бийска распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса

Как сообщили очевидцы происшествия, подросток не вышел вовремя из автобуса и потребовал остановить транспортное средство.
В разговор вмешался кондуктор, она сообщила, что необходимо заблаговременно готовиться к выходу. Тогда парень якобы стал оскорблять кондуктора.
В ситуацию вмешался водитель: он также сделал замечание пассажиру. Выйдя из автобуса, мужчина пошел вслед за парнем, и подросток распылил ему в лицо перцовый баллончик.
В настоящее время в ситуации разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что в Сибири пьяный подросток на машине родителей повредил 10 автомобилей.
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