Показалось. Житель Алтайского края расправился с возлюбленной, потому что принял ее за призрака

Летом 2022 года жители Егорьевского района Валентина и Максим отмечали 4-летие совместной жизни. Застолье обернулось кровавой расправой над женщиной. Обвиняемый на допросах утверждал, что спутницу любил и вообще «жили хорошо». Дело передано в суд. О причинах трагедии и попытках убийцы сбежать от правосудия altapress.ru рассказал Николай Кумпиисов, старший следователь рубцовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю.

Пара жила на территории базы отдыха, в домике для персонала. 39-летний Максим А. служил там охранником. 30-летняя Валентина перебивалась подработками то тут, то там.

У нее было двое детей — девочка и мальчик. Валентину лишили родительских прав на дочь, а сын жил с бабушкой в Рубцовске. Незадолго до смерти Валентина говорила, что хочет приехать в город, покатать ребенка на каруселях.

Накануне трагедии женщина поехала в район за продуктами. Максим как раз получил зарплату. Возлюбленные хотели как следует отметить четвертую годовщину совместной жизни. Июньским вечером жарили шашлыки, распивали алкоголь.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол. СУ СК по Алтайскому краю.

Максим вернулся домой раньше Валентины и лег спать. Как рассказывает Кумпиисов, обвиняемый давно злоупотреблял спиртными напитками. Это был очередной эпизод.



Глубокой ночью к постели мужчины подошла Валентина. Он проснулся и, увидев перед собой белый силуэт, принял ее за приведение. Быстро схватил нож и стал защищаться.

«Обвиняемый нанес множественные колотые раны в области груди, шеи, рук. Затем снова лег спать, так и не поняв, что совершил», — говорит Николай Кумпиисов.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол. СУ СК по Алтайскому краю.

Утром Максим в ужасе стал замывать следы преступления. Окровавленные вещи вынес к дровнику недалеко от дома. Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.

Через сутки забила тревогу мама Валентины. Подала заявление в полицию о пропаже дочери. Искали везде: в Егорьевском районе, Барнауле и Рубцовске.

Насчет последнего подсказал сам Максим — вспомнил о том, что Валентина хотела увидеться с сыном. Мужчина говорил правоохранителям, что больше ничего о гражданской жене не знает и помогал ее искать.

Кровь. Нож. Убийство СС0

Спустя еще какое-то время сотрудники регионального следкома и полицейские нашли ту самую окровавленную одежду, в которой Максим был в день убийства. После этого он признался в содеянном и показал, куда спрятал труп.

На допросах отвечал, что Валентину любил и никогда не желал смерти. Что жили они хорошо, а за он нож взялся в беспамятстве от алкоголя.

Показания местных, отмечает Николай Кумпиисов, разнились. Одни говорили, что в паре действительно не было серьезных конфликтов, другие, наоборот, рассказывали о регулярных громких ссорах.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол. СУ СК по Алтайскому краю.

Также следствию известно, что незадолго до случившегося мать Валентины умоляла ее наконец уйти от Максима: «Он же тебя бьет, ты сама жалуешься. Может и добить когда-нибудь».