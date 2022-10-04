4 октября
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Происшествия

Показалось. Житель Алтайского края расправился с возлюбленной, потому что принял ее за призрака

Летом 2022 года жители Егорьевского района Валентина и Максим отмечали 4-летие совместной жизни. Застолье обернулось кровавой расправой над женщиной. Обвиняемый на допросах утверждал, что спутницу любил и вообще «жили хорошо». Дело передано в суд. О причинах трагедии и попытках убийцы сбежать от правосудия altapress.ru рассказал Николай Кумпиисов, старший следователь рубцовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Алтайскому краю.

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Пара жила на территории базы отдыха, в домике для персонала. 39-летний Максим А. служил там охранником. 30-летняя Валентина перебивалась подработками то тут, то там.

У нее было двое детей — девочка и мальчик. Валентину лишили родительских прав на дочь, а сын жил с бабушкой в Рубцовске. Незадолго до смерти Валентина говорила, что хочет приехать в город, покатать ребенка на каруселях.

Накануне трагедии женщина поехала в район за продуктами. Максим как раз получил зарплату. Возлюбленные хотели как следует отметить четвертую годовщину совместной жизни. Июньским вечером жарили шашлыки, распивали алкоголь.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
СУ СК по Алтайскому краю.

Максим вернулся домой раньше Валентины и лег спать. Как рассказывает Кумпиисов, обвиняемый давно злоупотреблял спиртными напитками. Это был очередной эпизод.

Глубокой ночью к постели мужчины подошла Валентина. Он проснулся и, увидев перед собой белый силуэт, принял ее за приведение. Быстро схватил нож и стал защищаться.

«Обвиняемый нанес множественные колотые раны в области груди, шеи, рук. Затем снова лег спать, так и не поняв, что совершил», — говорит Николай Кумпиисов.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
СУ СК по Алтайскому краю.

Утром Максим в ужасе стал замывать следы преступления. Окровавленные вещи вынес к дровнику недалеко от дома. Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.

Через сутки забила тревогу мама Валентины. Подала заявление в полицию о пропаже дочери. Искали везде: в Егорьевском районе, Барнауле и Рубцовске.

Насчет последнего подсказал сам Максим — вспомнил о том, что Валентина хотела увидеться с сыном. Мужчина говорил правоохранителям, что больше ничего о гражданской жене не знает и помогал ее искать.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Спустя еще какое-то время сотрудники регионального следкома и полицейские нашли ту самую окровавленную одежду, в которой Максим был в день убийства. После этого он признался в содеянном и показал, куда спрятал труп.

На допросах отвечал, что Валентину любил и никогда не желал смерти. Что жили они хорошо, а за он нож взялся в беспамятстве от алкоголя.

Показания местных, отмечает Николай Кумпиисов, разнились. Одни говорили, что в паре действительно не было серьезных конфликтов, другие, наоборот, рассказывали о регулярных громких ссорах.

Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
Труп возлюбленной убрал в мешок и спрятал в подпол.
СУ СК по Алтайскому краю.

Также следствию известно, что незадолго до случившегося мать Валентины умоляла ее наконец уйти от Максима: «Он же тебя бьет, ты сама жалуешься. Может и добить когда-нибудь».

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