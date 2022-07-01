Показания против ректора РАНХиГС дала уроженка Алтая

Показания против ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Владимира Мау, обвиняемого в причастности к хищению 21 млн рублей, дала бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова, сообщает bfm.ru.

Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Тверского суда Москвы Ксенией Пановой в ходе рассмотрения вопроса об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста.

Из них следовало, что «причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению» подтверждают показания одного из свидетелей, а также «обвиняемой Раковой».

При этом сама Ракова, допрошенная дважды, в декабре 2021 года и в июне 2022 года, высказала несогласие с предъявленным ей обвинением, гласили материалы дела.

Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.

В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.

В декабре Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники».