Показания против ректора РАНХиГС дала уроженка Алтая

Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Тверского суда Москвы Ксенией Пановой в ходе рассмотрения вопроса об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста.
Из них следовало, что «причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению» подтверждают показания одного из свидетелей, а также «обвиняемой Раковой».
При этом сама Ракова, допрошенная дважды, в декабре 2021 года и в июне 2022 года, высказала несогласие с предъявленным ей обвинением, гласили материалы дела.
Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.
В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.
В декабре Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники».