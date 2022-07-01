1 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Показания против ректора РАНХиГС дала уроженка Алтая

Показания против ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Владимира Мау, обвиняемого в причастности к хищению 21 млн рублей, дала бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова, сообщает bfm.ru.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
rusacademedu.ru.

Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Тверского суда Москвы Ксенией Пановой в ходе рассмотрения вопроса об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста.

Из них следовало, что «причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению» подтверждают показания одного из свидетелей, а также «обвиняемой Раковой».

При этом сама Ракова, допрошенная дважды, в декабре 2021 года и в июне 2022 года, высказала несогласие с предъявленным ей обвинением, гласили материалы дела.

Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года.

В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.

В декабре Раковой предъявили еще одно обвинение в мошенничестве на сумму 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО «Печатники».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость