Полыхали торговые павильоны ночью в сибирском регионе

Пожар в торговый павильонах произошел в Минусинске (Красноярский край) 1 декабря. Площадь возгорания составила 1,2 тыс кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 20:26 (16:25 (мск). Горели кровли торговых павильонов на рынке «Заречный». В тушении задействовали 48 человек и 18 единиц техники.

Площадь возгорания составила 1,2 кв. м. Его ликвидировали в 01:58 мск. Число пострадавших не уточняют.

«Интерфакс» пишет, что при пожаре в воздух было выброшено большое количество загрязняющих веществ.

«В пробах воздуха, отобранных сегодня в Минусинске, зарегистрировано превышение гигиенических нормативов максимальных разовых концентраций по содержанию оксида углерода от 1,4 до 1,6 раза, взвешенных веществ — в 1,6 раза», — подчеркнули в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Ранее маленький ребенок погиб в загоревшейся машине в российском городе.