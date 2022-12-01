Маленький ребенок погиб в загоревшейся машине в российском городе

Автомобиль вспыхнул на парковке возле жилого дома в Волгограде. В пожаре погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Трагедия произошла 1 декабря на улице Комарова в Советском районе Волгограда. Одна из припаркованных машин резко вспыхнула. Внутри находились 52-летний мужчина с маленьким сыном. Огонь охватил четыре стоящих рядом автомобиля.

V1.ru приводит слова очевидцев, что перед взрывом отец посадил малыша на заднее сиденье, а сам вышел из машины. Когда произошел взрыв, мужчину откинуло ударной волной, он ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Видео случившегося опубликовали Telegram-каналы. Судя по кадрам, произошел взрыв.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка газа в одном из автомобилей.

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали — он находится в реанимации. Ребенка спасти не удалось.