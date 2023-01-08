8 января
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Происшествия

Полицейские быстро задержали мигрантов, глумившихся над девушкой в прямом эфире

В Самаре полиция начала проверку видео, на котором мигранты глумятся над девушкой в бессознательном состоянии. Об этом сообщает lenta.ru.

Такси. Навигатор в машине.
Такси. Навигатор в машине.
https://unsplash.com/

Двое граждан Средней Азии записали на видео издевательства, не стесняясь в выражении своих намерений в отношении пострадавшей.

Вскоре после появления кадров в сети самарские правоохранители установили личности мигрантов. 27-летних мужчин доставили в отдел полиции, где допросили. Сейчас по факту публикации ролика проводится проверка.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в Россию мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.

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