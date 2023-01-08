Полицейские быстро задержали мигрантов, глумившихся над девушкой в прямом эфире

Двое граждан Средней Азии записали на видео издевательства, не стесняясь в выражении своих намерений в отношении пострадавшей.
Вскоре после появления кадров в сети самарские правоохранители установили личности мигрантов. 27-летних мужчин доставили в отдел полиции, где допросили. Сейчас по факту публикации ролика проводится проверка.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что подавляющее большинство преступлений, которые совершают прибывшие в Россию мигранты, связаны с незаконным оборотом наркотиков.
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