Полицейские спасли барнаульца от передозировки и завели на него уголовное дело

Житель Барнаула получил срок за хранение наркотиков. Его в бессознательном состоянии нашли полицейские. Стражи порядка спасли барнаульца, но и дело завести на него не забыли.

Как altapress.ru рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Наталья Иванова, в августе 2018 года мужчина приобрел наркотик, который решил сразу же употребить. Он насыпал вещество в сигареты вместо табака и выкурил несколько штук. Однако барнаулец не рассчитал дозировку, почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В это время мимо проходили сотрудники полиции, которые обратили внимание на лежащего в салоне автомобиля человека. В машине находились пакетики с наркотиком, а рядом на земле лежали несколько окурков.

Полицейские вызвали врачей скорой медицинской помощи, которые привели в чувство любителя острых ощущений и спасли ему жизнь. Однако, это не помогло барнаульцу избежать уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.