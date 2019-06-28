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Происшествия

Полицейский в Алтайском крае прикрывал ОПГ

Организованная преступная группа в Бийске незаконной банковской деятельностью выручила не менее 3,6 млн рублей. В состав ОПГ входил на тот момент сотрудник правоохранительных органов, который прикрывал преступников. Следком закончил расследование дела и передал материалы в суд, сообщили в ведомстве.

Деньги.
Деньги.

По версии следствия, ОПГ действовала в наукограде с сентября 2015 года по апрель 2018 года. Участники переводили на счета подконтрольных фиктивных организаций средства клиентов и обналичивали деньги. За указанный период привлекли более 57 млн рублей.

Сотрудник полиции тогда пользовался служебным положением и умышленно укрывал факт незаконной банковской деятельности, не выявил и не поставил на учет это преступление. Он также дал указания подчиненным сотрудникам бездействовать, каких-либо оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий не проводить, содействие в розыске и приводе на допрос руководителей данных организаций, не оказывать.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Вину фигуранты дела не признали.

Ранее altapress.ru подробно разобрал схемы «черных банкиров».

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