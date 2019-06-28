Полицейский в Алтайском крае прикрывал ОПГ

Организованная преступная группа в Бийске незаконной банковской деятельностью выручила не менее 3,6 млн рублей. В состав ОПГ входил на тот момент сотрудник правоохранительных органов, который прикрывал преступников. Следком закончил расследование дела и передал материалы в суд, сообщили в ведомстве.