Полицейский в Алтайском крае прикрывал ОПГ

По версии следствия, ОПГ действовала в наукограде с сентября 2015 года по апрель 2018 года. Участники переводили на счета подконтрольных фиктивных организаций средства клиентов и обналичивали деньги. За указанный период привлекли более 57 млн рублей.
Сотрудник полиции тогда пользовался служебным положением и умышленно укрывал факт незаконной банковской деятельности, не выявил и не поставил на учет это преступление. Он также дал указания подчиненным сотрудникам бездействовать, каких-либо оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий не проводить, содействие в розыске и приводе на допрос руководителей данных организаций, не оказывать.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Вину фигуранты дела не признали.
Ранее altapress.ru подробно разобрал схемы «черных банкиров».