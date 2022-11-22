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Происшествия

Полиция рассказала подробности массовой утренней аварии в Барнауле

Стали известны подробности массовой аварии на проспекте Красноармейском 22 ноября в Барнауле. О них сообщили в региональном ГИБДД.

Массовое ДТП с машиной ЧОПа произошло в Барнауле 22.11.2022.
Массовое ДТП с машиной ЧОПа произошло в Барнауле 22.11.2022.
"Инцидент Барнаул".

ДТП произошло утром на проспекте Красноармейский около дома № 25.

39-летний мужчина, управляя Mercedez-Benz GLS 450, не выдержал дистанцию и столкнулся с едущей впереди Kia Rio. Из-за столкновения автомобиль в свою очередь наехал на стоящий Lexus LX570.

Дальше машины, словно домино, столкнулись друг за другом. Lexus LX570 наехал на Honda Accord, а тот наехал на стоящий впереди BMW x6.

В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир Kia Rio — он получил телесные повреждения. Молодому человеку оказали медицинскую помощь в Городской больнице № 1, госпитализация ему не потребовалась.

«В отношении водителя Mercedez-Benz GLS 450 составлен административный материал: по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». И по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является», — сообщили в ведомстве.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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