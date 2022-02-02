Полный игнор: салон эротического массажа расположился рядом с Верховным судом

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре, актриса Елена Драпеко выступила в защиту жильцов исторического дома в центре столицы, которые безуспешно пытаются изгнать из подвала салон массажа.

Депутатский запрос Драпеко направила мэру Москвы Сергею Собянину и генпрокурору Игорю Краснову, пишет bfm.ru.

В документах депутат ссылается на жалобы жильцов дома 1904 года постройки по адресу Большая Молчановка, 18, расположенного «в двух шагах от Верховного суда» в районе Арбата.

Они утверждают, что под видом салона эротического массажа в подвальном помещении функционирует бордель.

«Как заявляют жители этого дома, они неоднократно жаловались на данную ситуацию, на незаконное обустройство саун и хамама в подвале этого жилого дома, на поведение „посетителей“ данного „массажного салона“, однако местные органы власти и правоохранительные органы игнорируют данную проблему, о чем уже пишут СМИ», — указала Драпеко.

Жильцы неоднократно обращались в полицию, однако никаких процессуальных проверок проведено не было, отметила депутат. Она просит Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования и организовать Генпрокуратурой проверку законности действий правоохранителей, игнорирующих жалобы жильцов.

Мэра города Драпеко в свою очередь просит «дать указание компетентным органам Москвы провести проверку законности расположения этого «эротического массажного салона в подвале исторического жилого дома, явно для этого не предназначенного», а также законность обустройства там хамама и саун.

О заведении

Заведение позиционирует себя как «SPA for gentlemen». На его сайте утверждается, что интимные услуги здесь не оказывают «ни в каком виде». При этом описание салона и его услуг противоречивы: на одной странице указано, что в салоне — «эротический массаж высокого уровня», на другой — «мы не делаем эротический массаж».