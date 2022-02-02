2 февраля -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Полный игнор: салон эротического массажа расположился рядом с Верховным судом

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре, актриса Елена Драпеко выступила в защиту жильцов исторического дома в центре столицы, которые безуспешно пытаются изгнать из подвала салон массажа.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Депутатский запрос Драпеко направила мэру Москвы Сергею Собянину и генпрокурору Игорю Краснову, пишет bfm.ru.

В документах депутат ссылается на жалобы жильцов дома 1904 года постройки по адресу Большая Молчановка, 18, расположенного «в двух шагах от Верховного суда» в районе Арбата.

Они утверждают, что под видом салона эротического массажа в подвальном помещении функционирует бордель.

«Как заявляют жители этого дома, они неоднократно жаловались на данную ситуацию, на незаконное обустройство саун и хамама в подвале этого жилого дома, на поведение „посетителей“ данного „массажного салона“, однако местные органы власти и правоохранительные органы игнорируют данную проблему, о чем уже пишут СМИ», — указала Драпеко.

Жильцы неоднократно обращались в полицию, однако никаких процессуальных проверок проведено не было, отметила депутат. Она просит Игоря Краснова принять меры прокурорского реагирования и организовать Генпрокуратурой проверку законности действий правоохранителей, игнорирующих жалобы жильцов.

Мэра города Драпеко в свою очередь просит «дать указание компетентным органам Москвы провести проверку законности расположения этого «эротического массажного салона в подвале исторического жилого дома, явно для этого не предназначенного», а также законность обустройства там хамама и саун.

О заведении

Заведение позиционирует себя как «SPA for gentlemen». На его сайте утверждается, что интимные услуги здесь не оказывают «ни в каком виде». При этом описание салона и его услуг противоречивы: на одной странице указано, что в салоне — «эротический массаж высокого уровня», на другой — «мы не делаем эротический массаж».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость