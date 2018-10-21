Пользователи соцсетей сообщают об участившихся пьяных драках около барнаульских клубов

Как пишут пользователи сообщества «Инцидент Барнаул» около 03.00 драка произошла в ночном клубе CocoBongo, что на Павловском тракте. В результате пострадал мужчина из Индии.
Серьезный происшествие было зафиксировано и в центре Барнаула. Около 6:00 рядом с баром Che Guevara произошла массовая драка, в которой, по предварительным подсчетам, участвовало шесть человек.
Успокаивать разгорячившихся алкоголем людей приехала вневедомственная охраны.
Напомним, прошедшим летом в Барнауле произошла целая серия массовых «побоищ». В самой крупной из них выяснять отношения на кулаках принялись сразу 20 человек.