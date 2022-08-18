Посаженного отцом на цепь барнаульского подростка отправили в ребцентр

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 11-летнего мальчика с согласия полиции и матери направили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Там ребенку окажут необходимую психологическую помощь.

В полиции отметили, что о случае нанесения побоев подростку стало известно после обращения в дежурную часть одного из родственников несовершеннолетнего.

«По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве. — В ходе разбирательства стало известно о фактах нанесения побоев со стороны законного представителя, а также о случаях ограничения в еде».

По признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждены два дела: против отца — уголовное, а против матери — административное.

Мальчик воспитывался в полной семье. На учете в органах опеки она не состояла, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 36-летний житель Барнаула избил сына за незапертую входную дверь. После этого он за ногу пристегнул его на собачью цепь к 24-килограммовой гире, повесил замок и ушел. В ходе обследования медики выявили у подростка сотрясение мозга, ссадины на руках и спине, а также след от цепи на ноге.