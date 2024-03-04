Во время движения грузового состава обрушилась часть железнодорожного моста в Казахстане

Часть железнодорожного моста В Казахстане обрушилась во время движения по нему грузового состава, сообщает «Отырар» .

Часть моста обрушилась на автотрассу. Предварительно, никто не пострадал. Власти пока не комментируют произошедшее.

Сооружение находится на границе Шымкента и Туркестанской области республики, указывает Газета.Ru.

Между тем в Алма-Ате произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2. В городе сработала система оповещения. Люди выбегали на улицы.

Ранее в районе подмосковной деревни рухнул мост. Вместе с конструкцией в воду попал и автомобиль. Сооружение собирались отремонтировать еще с конца 2022-го года.

В момент падения на мосту находилась машина, жизни пострадавшей, которая находилась за рулем, ничего не угрожает, ее увезли в больницу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале