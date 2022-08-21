Пострадали трое. Пьяный водитель устроил аварию с маршруткой в Бийске

Об этом сообщает паблик Бийск 22.
По словам очевидцев, водитель мог быть в нетрезвом состоянии.
Сообщается о трех пострадавших.
Ранее в Барнауле в аварии при столкновении машина обогнула корпусом светофорную опору.
В Бийске на перекрестке Кутузова и Гейдека столкнулись маршрутка и иномарка Mitsubishi Lancer.
Об этом сообщает паблик Бийск 22.
По словам очевидцев, водитель мог быть в нетрезвом состоянии.
Сообщается о трех пострадавших.
Ранее в Барнауле в аварии при столкновении машина обогнула корпусом светофорную опору.
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