Появились кадры с места взрыва в кафе в центре Санкт-Петербурга

Накануне в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв неизвестного самодельного взрывного устройства (СВУ).

Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.

Ранены 30 человек. Погиб военкор Владлен Татарский. Устанавливаются все обстоятельства и детали совершенного преступления.

СМИ выяснили подробности жизни девушки, которая принесла в кафе бюст со взрывчаткой.

Что произошло

По данным Telegram-канала Readovka, в кафе проходил творческий вечер военкора. По словам очевидцев, присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ было спрятано в статуэтке, которую девушка подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла. Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.