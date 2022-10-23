Появились новые кадры крушения Су-34 в Ейске

Новое видео крушения военного самолета в Ейске (Краснодарский край) появилось в интернете. Об этом сообщают « Известия ».

Предположительно, видео засняли на видеорегистратор в автомобиле.

На кадрах видно, как военный самолет падает во двор жилого дома. После огромный столп огня взметается в небо.

Также можно заметить, как один из летчиков катапультируется перед падением.

От страха водитель чуть не сбил пешехода на переходе.

Ранее 17 октября вечером военный самолет Су-34 потерпел крушение и упал во двор жилого дома в Ейске (Краснодарский край). Из-за падения начался пожар, огонь перекинулся на жилой дом, пострадали и погибли люди