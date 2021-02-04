Появилось видео, как экс-главу района Барнаула сотрудники ФСБ доставили в Следственный комитет

Андрей Овсянников, бывший глава Октябрьского района Барнаула, задержан по делу о присвоении и растрате, а также крупном мошенничестве в вопросах благоустройства.

В распоряжении «Толка» появилось видео препровождения Овсянникова «с вещами» в региональный Следственный комитет.

По версии следствия, Овсянников совершил преступление, находясь на посту главы Лебяжинской сельской администрации. С ним по делу в качестве пособника проходит Николай Хаустов, работавший в той же структуре на должности главного специалиста.

Как указывают в СК, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры с предпринимателем на благоустройство территории, проведение культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ.

На самом деле подрядчик этих работ не выполнял.

Также следователи выяснили, что с декабря 2017 по март 2018 года Овсянников и Хаустов изготовили фиктивные документы, по которым один из предпринимателей якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения.

Эти документы после увольнения Овсянников с подельником передал новому главе администрации.

«Следователи СК совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства обвиняемых. Должностные лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СКР.

Андрей Овсянников освободил кресло главы Октябрьского района 21 января. Чиновник проработал на этой должности всего два месяца.

Ранее он был главой Троицкого района Алтайского края и уже привлекал внимание силовиков.

Тогда выяснилось, что он живет в Барнауле и ездит в район, оплачивая расходы на бензин за счет бюджета. За списание бензина на 72 тыс. рублей прокуратура вносила ему представление.