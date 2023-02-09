Появился список с фамилиями пострадавших после взрыва в доме в Новосибирске

Госпитализировали восемь человек. Фамилии пострадавших:

Некешин Андрей Сергеевич , 2007 , состояние средней степени тяжести;

Кулик Евгений Алексеевич , 1981 ( 2), состояние средней степени тяжести;

Казанцева Наталья Александровна , 1983 , состояние средней степени тяжести;

Калмирзаева Миржан Акм., 1978 , состояние средней степени тяжести;

Илюшин Евгений Витальевич , 1985 , состояние средней степени тяжести;

Левина Светлана Анатольевна , 1970 , состояние средней степени тяжести;

Абдей Миталип , 1993 , состояние средней степени тяжести;

Тришин Сергей Тимофеевич , 1947 , состояние средней степени тяжести.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске в доме взорвался газ, рухнули два подъезда. Погибли два человека, пострадали восемь. Под завалами могут находиться еще люди.