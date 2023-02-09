9 февраля
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Происшествия

Появился список с фамилиями пострадавших после взрыва в доме в Новосибирске

Пострадавшие находятся в трех больницах Новосибирска, сообщает NGS.ru.

Скорая неотложная помощь.
Скорая неотложная помощь.
Максим Стрелковский.

Госпитализировали восемь человек. Фамилии пострадавших:

  • Некешин Андрей Сергеевич, 2007, состояние средней степени тяжести;
  • Кулик Евгений Алексеевич, 1981 (2), состояние средней степени тяжести;
  • Казанцева Наталья Александровна, 1983, состояние средней степени тяжести;
  • Калмирзаева Миржан Акм., 1978, состояние средней степени тяжести;
  • Илюшин Евгений Витальевич, 1985, состояние средней степени тяжести;
  • Левина Светлана Анатольевна, 1970, состояние средней степени тяжести;
  • Абдей Миталип, 1993, состояние средней степени тяжести;
  • Тришин Сергей Тимофеевич, 1947, состояние средней степени тяжести.

Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске в доме взорвался газ, рухнули два подъезда. Погибли два человека, пострадали восемь. Под завалами могут находиться еще люди.

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