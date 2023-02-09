Появился список с фамилиями пострадавших после взрыва в доме в Новосибирске

Госпитализировали восемь человек. Фамилии пострадавших:
- Некешин Андрей Сергеевич, 2007, состояние средней степени тяжести;
- Кулик Евгений Алексеевич, 1981 (2), состояние средней степени тяжести;
- Казанцева Наталья Александровна, 1983, состояние средней степени тяжести;
- Калмирзаева Миржан Акм., 1978, состояние средней степени тяжести;
- Илюшин Евгений Витальевич, 1985, состояние средней степени тяжести;
- Левина Светлана Анатольевна, 1970, состояние средней степени тяжести;
- Абдей Миталип, 1993, состояние средней степени тяжести;
- Тришин Сергей Тимофеевич, 1947, состояние средней степени тяжести.
Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске в доме взорвался газ, рухнули два подъезда. Погибли два человека, пострадали восемь. Под завалами могут находиться еще люди.