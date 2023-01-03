3 января
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Происшествия

Пожарные Барнаула спасли женщину из горящей квартиры

Пожарно-спасательные подразделения Барнаула спасли женщину из горящей квартиры в ночь на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Сообщение о пожаре поступило 3 января в 2:40. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Телефонная.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из квартиры шел дым, который рисковал распространиться по всему дому. Внутри находилась женщина — ее вывело звено газодымозащитной службы.

Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спустя 20 минут возгорание ликвидировали.

«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

Какие еще ЧП произошли в Алтайском крае к 1 января — в материале altapress.ru.

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