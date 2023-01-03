Пожарные Барнаула спасли женщину из горящей квартиры

Сообщение о пожаре поступило 3 января в 2:40. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Телефонная.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, из квартиры шел дым, который рисковал распространиться по всему дому. Внутри находилась женщина — ее вывело звено газодымозащитной службы.
Площадь пожара составила около 15 кв. м. Спустя 20 минут возгорание ликвидировали.
«Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.
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