Пожилая россиянка заживо сгорела в собственном доме

По информации ведомства, тело пострадавшей пенсионерки обнаружили в ходе тушения пожара 16 января в частном деревянном доме на ул. Центральная.
Следователи провели осмотр помещения, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
В ходе доследственной проверки следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в крупном пожаре на ферме сгорели животные и человек.
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