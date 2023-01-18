18 января
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Происшествия

Пожилая россиянка заживо сгорела в собственном доме

По факту гибели 69-летней жительницы деревни Логинова Абатского района (Тюменская область) проводится доследственная проверка, сообщают в пресс-службе СУ СК по региону.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По информации ведомства, тело пострадавшей пенсионерки обнаружили в ходе тушения пожара 16 января в частном деревянном доме на ул. Центральная.

Следователи провели осмотр помещения, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

В ходе доследственной проверки следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в крупном пожаре на ферме сгорели животные и человек.

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