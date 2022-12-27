27 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пожизненное заключение дали бывшему российскому сенатору и его отцу

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения, сообщают в своем Telegram-канале Московские суды общей юрисдикции.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году, напоминает Lenta.ru.

Осужденных задержали в январе 2019 года.

Всего по делу привлекли более 10 человек. Арашуковы отвергают обвинения.

В июле 2021 года они лишились имущества на сумму более 1 млрд рублей. Их обратили в доход государства по решению суда.

Ранее сенатор, предложившая россиянам поголодать как в войну, открестилась от своих слов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость