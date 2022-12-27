Пожизненное заключение дали бывшему российскому сенатору и его отцу

Отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.
Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году, напоминает Lenta.ru.
Осужденных задержали в январе 2019 года.
Всего по делу привлекли более 10 человек. Арашуковы отвергают обвинения.
В июле 2021 года они лишились имущества на сумму более 1 млрд рублей. Их обратили в доход государства по решению суда.
Ранее сенатор, предложившая россиянам поголодать как в войну, открестилась от своих слов.
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