Пожизненное заключение дали бывшему российскому сенатору и его отцу

Бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения, сообщают в своем Telegram -канале Московские суды общей юрисдикции.

Отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.

Также экс-сенатора обвинили в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году, напоминает Lenta.ru.

Осужденных задержали в январе 2019 года.

Всего по делу привлекли более 10 человек. Арашуковы отвергают обвинения.

В июле 2021 года они лишились имущества на сумму более 1 млрд рублей. Их обратили в доход государства по решению суда.

Ранее сенатор, предложившая россиянам поголодать как в войну, открестилась от своих слов.