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5 октября 2°C
Происшествия

Православный олигарх попался на взятке Пенсионному фонду

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении российского православного олигарха — одного из основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея Ананьева — о даче взятки Пенсионному фонду России (ПФР), пишет РБК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По данным интернет-издания, за денежные «вознаграждения» некоторых руководителей департаментов ПФР компания олигарха получала покровительство при заключении госконтрактов.

Под подозрение попали IT-компании «РедСис» и «Техносерв», принадлежащих бизнесмену. По данным следователей, в 2015 году неустановленные лица из высшего руководства ПФР обратились к бенефициарам группы IT-компаний «РедСис» — бизнесмену Алексею Гордееву и его компаньонам.

Они предложили за деньги предоставлять им служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать выигрывать торги и реализовывать госконтракты.

«РедСис» еще в 2016 году купил Ананьев — компанию поглотила принадлежащая ему группа «Техносерв». Ананьев знал, что все госконтракты ПФР достаются Гордееву, и поэтому проявлял интерес к приобретению актива, пишет Lenta.ru.

По версии следствия, Ананьев продолжил давать взятки и возглавил организованную группу.

Следователи установили — с 2016 по 2019 год компании Гордеева, а затем Ананьева заплатили чиновникам 210 млн рублей. По факту дачи и получения взятки правоохранительные органы завели уголовное дело.

В пресс-службе ПФР заявили, что «руководство фонда в курсе ситуации».

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

О братьях православных

Алексей Ананьев и его брат Дмитрий известны тесными связями с Русской православной церковью (РПЦ). Бизнесмены регулярно жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей. Из-за этого их часто называют православными олигархами.

Братья являлись учредителями «Промсвязьбанка». В 2018 году кредитная организация подала заявление в полицию на бывших совладельцев, возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Обоих банкиров объявили в международный розыск.

Между тем британские компании бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева за год увеличили активы в несколько десятков тысяч раз.

В 2017 году Центробанк России предлагал временно ограничить право на выезд за рубеж для бенефициаров и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния.

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