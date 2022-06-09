Предприимчивый томич хотел руками нелегалов построить в Белокурихе детсад

В Алтайском крае завели уголовное дело в отношении жителя Томской области, который нанял субподрядчика для строительства детского сада в Белокурихе. Он планировал привлечь к стройке нелегальных мигрантов.

Чтобы правоохранительные органы не привлекли его и самих нелегалов к ответственности, мужчина дал участковому взятку в размере 50 тыс. рублей.

Однако сразу же после дачи взятки его задержали сотрудники полиции, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, резюмировали в краевом СКР.

Ранее в Барнауле полицейские узнали. что девушка прописывала мигрантов в свой непригодный дачный домик, а барнаульский бизнесмен за взятку выкупил у таможни шубы.