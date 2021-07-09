9 июля 22°C
﻿
Происшествия

Деньги и коньяк. Бизневумен из Барнаула судят за взятку помощнику министра здравоохранения Алтая

В Республики Алтай закончили расследование одного из фактов взяточничества в министерстве здравоохранения региона. Дело на предпринимательницу из Барнаула передали прокурору.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.
altai.sledcom.ru

Женщина передала 240 тыс. рублей и бутылку коньяка помощнику министра здравоохранения Республики Алтай. Это должно было обеспечить общее покровительство при заключении контрактов на поставки медицинских товаров по нацпроекту «Здоровье» и для предотвращения распространения в регионе коронавирусной инфекции.

«В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях», — говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Как уже сообщалось, с марта 2020 по февраль 2021 года министр Сергей Коваленко и и его помощник Рустам Туюнчеков несколько раз получали от руководства фирм-поставщиков взятки в качестве вознаграждения за заключение контрактов и предоставление преимуществ на аукционах по поставке медоборудования и средств индивидуальной защиты.

Олег Хорохордин и Сергей Коваленко.
Олег Хорохордин и Сергей Коваленко.
altai-republic.ru

Потом обвинения предъявили четырем предпринимателям из Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка.

Двое из них в сговоре передали чиновникам 13 млн рублей, другие отдали 2,6 млн рублей и 620 тыс. рублей.

Тайник с миллионами обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 1 апреля отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость