Прекращено дело в отношении ректора РАНХиГС

Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого подозревали в особо крупном мошенничестве, прекращено, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Мау предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее ректора освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Мау просил освободить его под залог в 21 млн руб. и обещал не приближаться к другим фигурантам дела. Между тем решение об отмене уголовного преследования не распространяется на других фигурантов дела, пишет Газета.Ru.

Между тем показания против ректора РАНХиГС дала уроженка Алтая. Это бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова.

Это следовало из материалов дела, зачитанных судьей Тверского суда Москвы Ксенией Пановой в ходе рассмотрения вопроса об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста.

Из них следовало, что «причастность обвиняемого к инкриминируемому преступлению» подтверждают показания одного из свидетелей, а также «обвиняемой Раковой».

Напомним, уроженка Алтайского края занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018 по март 2020 года.

В ноябре 2021 года Раковой и экс-заместителю гендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку предъявили обвинение. Следователи пришли к выводу, что они совершили мошенничество на сумму более 20 млн рублей.