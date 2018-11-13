Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
475

Прерванный полет: в Сибири застряли 264 пассажира рейса Париж — Шанхай

Самолет авиакомпании AirFrance, который прибыл Иркутск за пассажирами экстренно севшего ранее Boeing-777, не смог продолжить рейс Париж — Шанхай, сообщает «Интерфакс».

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

«У самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза — в один из агрегатов попала жидкость. Сейчас его осматривают французские техники», — приводит агентство слова сотрудника пресс-службы аэропорта.

Вылет планировался в ночь на 13 ноября.

Люди восемь часов провели на борту самолета. В итоге у AirFrance в Иркутске два неисправных самолета, возможно, пришлют третий резервный борт.

Аэропорт Иркутска временно закрывали — чтобы вывезти иностранцев из самолета и под контролем пограничной службы снова разместить в гостиницах Иркутска. Самостоятельно передвигаться по городу они не могут, поскольку не имеют российских виз, пишет znak.com.

11 ноября командир самолета Boeing-777−200 AirFrance, следовавшего с 264 пассажирами на борту по маршруту Париж-Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт направили в Иркутск. Никто не пострадал. Борт прибыл 12 ноября, но подкачала гидросистема.

В гостиницах Иркутска разместили более 300 иностранцев: 282 человека с Boeing-777 — 264 пассажира и 18 членов экипажа, 15 членов экипажа резервного борта и техники AirFrance.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость