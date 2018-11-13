Самолет авиакомпании AirFrance, который прибыл Иркутск за пассажирами экстренно севшего ранее Boeing-777, не смог продолжить рейс Париж — Шанхай, сообщает « Интерфакс ».

«У самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза — в один из агрегатов попала жидкость. Сейчас его осматривают французские техники», — приводит агентство слова сотрудника пресс-службы аэропорта.

Вылет планировался в ночь на 13 ноября.

Люди восемь часов провели на борту самолета. В итоге у AirFrance в Иркутске два неисправных самолета, возможно, пришлют третий резервный борт.

Аэропорт Иркутска временно закрывали — чтобы вывезти иностранцев из самолета и под контролем пограничной службы снова разместить в гостиницах Иркутска. Самостоятельно передвигаться по городу они не могут, поскольку не имеют российских виз, пишет znak.com.

11 ноября командир самолета Boeing-777−200 AirFrance, следовавшего с 264 пассажирами на борту по маршруту Париж-Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт направили в Иркутск. Никто не пострадал. Борт прибыл 12 ноября, но подкачала гидросистема.

В гостиницах Иркутска разместили более 300 иностранцев: 282 человека с Boeing-777 — 264 пассажира и 18 членов экипажа, 15 членов экипажа резервного борта и техники AirFrance.